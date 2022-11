Floriana Secondi: “Mamma e nonna erano prostitute e ho anche subito violenze”

L’ex concorrente del Grande Fratello Floriana Secondi, intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione “Belve”, confessa: “Mia mamma era una prostituta, è cresciuta in un bordello. E anche mia nonna”.

Le parole della showgirl

La showgirl racconta di aver subito anche tante violenze: “Avevo ricordi notturni – racconta Floriana Secondi – facevo sogni e chiedevo a mia nonna: ‘nonna ma io mi ricordo…’. E lei mi diceva: ‘zitta zitta, non è successo niente’. E pensavo che ero io la matta, quindi chiesi all’assistente sociale di andare a guardare al Tribunale dei minori perché io non potevo avere accesso agli atti e lei lesse tutto, non erano sogni, quelle cose erano realtà”.

E quando la conduttrice le chiede sia possibile che da piccola abbia subito abusi fisici, Floriana non si tira indietro e risponde: “Tantissime botte, dalla mattina alla sera, anche sigarette spente sul corpo, porto ancora addosso i segni. Mia madre si drogava pesantemente e io sono stata mandata in orfanotrofio, non poteva badare a me. Ogni tanto veniva a prendermi con delle persone sbagliate e succedeva di tutto. Ma io l’ho perdonata, non ha mai saputo amare, l’ho capita. Certo non posso dire di provare amore nei suoi confronti”.

Una infanzia difficile che ha pesato tantissimo su Floriana Secondi: “Per anni non mi sono fatta abbracciare, non volevo che nessuno mi toccasse…”.