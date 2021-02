Puntata movimentata quella di martedì 9 febbraio per Barbara D’Urso alle prese con una Floriana Secondi scatenata. Ospiti di Pomeriggio 5 c’erano l’ex gieffina e Giovanni Ciacci, lei in collegamento, lui in studio. Si parlava di Isola dei Famosi e dei nomi dei possibili partecipanti.

Floriana esprime tutto il suo disappunto per non essere stata contattata per far parte del cast 2021. Si lancia così in un concitato monologo spiegando i motivi per cui la produzione avrebbe dovuto sceglierla e poi, colpo di scena, si alza la maglietta per mostrare gli addominali scolpiti.

“Guardate gli addominali. Sono mesi che sono sul tapis roulant per prepararmi. Invece probabilmente prenderanno Ciacci. Sono arrabbiata. Barbara Aiutami”.

Ciacci però cade dalle nuvole e continua a ripetere di non sapere assolutamente di cosa si stia parlando. La conduttrice incredula risponde: “Quando farò il mio Gf, ti prometto che ti porterò con me”.

Floriana Secondi: “Allora movite”. Barbara D’Urso: “Mi hai detto muori?”

Ma non finisce lì: Floriana Secondi è un fiume in piena e Barbara D’Urso fatica a contenerla. “Quel reality era troppo il mio – sbraita – so tre anni che ce voglio andà e anche stavolta mi hanno lasciata a terra. Barbara pure te, avevi detto che m’avresti dato una mano, allora movite”.

Il momento è esilarante perché la D’Urso non sente e chiede allibita. “Mi hai detto muori? Perché ci provano tutti a farmi fuori, ma io starò in diretta fino a 97 anni”.

Poi Floriana ripete: “Ho detto muoviti. Io voglio fare un reality. Mi sento pronta, sono 19 anni che aspetto. In questo periodo storico, ci vuole il ciclone Floriana a tirarci su”. Verrà accolto il suo appello?