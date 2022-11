Focolaio Covid al Grande Fratello Vip: Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini

Dopo l’esplosione del focolaio di Covid nella casa del Grande Fratello Vip, con quattro concorrenti risultati positivi nelle scorse ore, ora anche Pamela Prati, che nell’ultima puntata aveva baciato in bocca il conduttore Alfonso Signorini, ha annunciato di essere risultata positiva nelle scorse ore.

Il post di Pamela Prati

“Cari Amici, Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie, La vostra Pami”.

Il focolaio

Prima di Pamela Prati erano risultati positivi anche Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Nel comunicato della produzione è stato specificato come l’attenzione sia alta sulle condizioni di salute di tutti gli altri concorrenti rimasti nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Si legge: “La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti – informati della situazione – sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi”.

Per i telespettatori che avevano dato la propria preferenza su chi far proseguire nel gioco non hanno da temere: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, si legge nel comunicato.