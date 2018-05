Fognini-Nadal, diretta Tv e streaming su TV8: orario e link

ROMA – Oggi, alle 12, Fabio Fognini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sfiderà Rafa Nadal nei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia. L’incontro sarà trasmesso in chiaro su TV8. Questo il link al sito ufficiale per lo streaming in diretta.

La programmazione di TV8.

La copertura live include due quarti di finale, tra cui quello più atteso che, oggi (18 maggio), alle ore 12.00, vede in campo il nostro Fabio contro Nadal (a seguire, alle ore 14.00, la sfida tra Pablo Carreno Busta e Marin Cilic), le semifinali, in calendario sabato 19 maggio alle ore 14.30 e 20.00, e la finalissima, in programma domenica 20 maggio alle ore 16.00. Inoltre, studi dedicati per gli approfondimenti e le interviste a caldo con i tennisti e gli addetti ai lavori: oggi (18 maggio), alle ore 11.45, ospiti in studio Adriano Panatta, Stefano Pescosolido e Marco Bucciantini, sabato, alle ore 14.15 e 19.45, a loro si aggiunge l’attore Paolo Calabresi, mentre domenica, alle ore 15.30, in studio Stefano Pescosolido, Samantha de Grenet, Marco Bucciantini e Paolo Calabresi. Per gli appassionati della racchetta, inoltre, sabato 19 maggio, alle ore 18.45, da non perdere, in prima tv, “Vite da copertina: Federer vs Nadal”, che ripercorre l’atavica rivalità tra i primi due giocatori del ranking ATP.