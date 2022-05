Folco Terzani chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dello scrittore e sceneggiatore italiano

Chi è Folco Terzani: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dello scrittore e sceneggiatore italiano. Terzani è uno degli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Folco Terzani

Folco è nato il 23 agosto 1969 (età 52 anni) a New York, New York, Stati Uniti. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sappiamo poco altro della sua biografia.

La moglie, i figli, la vita privata di Folco Terzani

Come detto, abbiamo molte informazioni sulla sua carriera ma non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. Quindi non abbiamo informazioni su moglie, figli e tutto il resto.

La carriera di Folco Terzani

Figlio del giornalista e scrittore Tiziano Terzani e di Angela Staude, vive l’infanzia nei paesi in cui il padre è inviato: Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok e Nuova Delhi.

Frequenta le scuole in Cina, per poi laurearsi in lettere moderne a Cambridge, e successivamente si iscrive alla New York University Film School. Dopo l’esperienza di un anno alla casa dei morenti di Madre Teresa di Calcutta, ha girato un documentario, Il primo amore di Madre Teresa. Affascinato dall’Asia ha anche girato un film sui Sadhu dell’Himalaya.

Nel 2006 ha curato il libro del padre La fine è il mio inizio. Nel 2010 ha sceneggiato un film basato su quest’opera.

Nel 2011 ha scritto un libro, A piedi nudi sulla terra. Nel 2017 ha pubblicato per Longanesi Il cane il lupo e dio.