Formula 1 dal 2018 visibile solo su Sky, la Rai si tira fuori

ROMA – La Rai sembra essersi ormai ritirata dalla corsa alla trasmissione dei Gran Premi di Formula 1 a partire già dal 2018. Dal prossimo anno, infatti, le gare delle monoposto non saranno più visibili sulla tv di Stato, ma solo sui canali satellitari a pagamento.

Se l’idea iniziale dei vertici di Viale Mazzini, scrive Motorbox, era quella di dare un taglio ai Gp visibili in chiaro, da 9 a 4, adesso, però, la Rai sembra si stia defilando dalla corsa alla Formula 1 preferendo puntare su altre discipline come, ad esempio, le Olimpiadi invernali che si svolgeranno in Corea del Sud.

L’allontanamento della Rai lascia di fatto tutto in mano a Sky che avrà così l’esclusiva almeno per la stagione 2018. A meno di altri colpi di scena, sempre possibili nelle trattative fra la pay-tv e la tv nazionale, il mondiale 2018 di Formula 1 sarà a pagamento, con TV8 che potrebbe trasmettere in chiaro solo alcuni GP, come già accade per la MotoGP.