ROMA – Il nuovo giudice di Forum è Gianfranco D’Aietti che prende il posto di Francesco Foti, sospeso dal programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli perché coinvolto in alcune intercettazioni registrate in un’indagine della Guardia di Finanza di Catania.

Forum e Mediaset in merito a quanto accaduto, hanno rilasciato un comunicato: “In merito alle indagini che stanno interessando uno dei giudici del nostro programma, Mediaset ha sospeso in via prudenziale il rapporto di lavoro con l’avvocato Foti, in attesa che venga chiarita la sua posizione”. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso.

Il giudice D’Aietti ha 71 anni, è un magistrato in pensione, è docente di informatica giuridica e inizierà ad apparire a Forum a metà Febbraio . Il suo non è un debutto assoluto nel programma, visto che è già stato ospite di Barbara Palombelli.

Intanto sulla sospensione del giudice Foti è intervenuto anche l’avvocato Nino Marazzita, popolare nei Fori e in tv. Intervistato dal settimanale Spy, suggerisce cautela sulla vicenda, vista la natura complessa delle intercettazioni:

“Penso debba chiarire quanto prima, proprio per dimostrare la sua innocenza. Bisogna essere cauti in tema di intercettazioni: magari Foti stava parlando con un cliente e a volte al telefono ci si esprime in maniera sintetica, quindi estrapolando alcune frasi dal contesto…”.