Fraintesi chi sono, da dove vengono, quanto hanno vinto a Reazione a Catena, che lavoro fanno

Chi sono i Fraintesi: da dove vengono, quanto hanno vinto a Reazione a Catena, che lavoro fanno i tre ragazzi campioni del quiz show di Rai1 condotto da Marco Liorni oggi ospiti a Oggi è un altro giorno.

Chi sono e da dove vengono i Fraintesi

I Fraintesi sono tre ragazzi di Avellino: Pietro Preziuso, Michele D’Onofrio e Marco Famoso. Hanno scelto questo nome per il gioco perché durante le prove si sono allenati al telefono e molto spesso non riuscivano a comprendere le parole dette. C’erano cioè dei fraintendimenti continui.

I Fraintesi campioni a Reazione a Catena, quanto hanno vinto

Sono stati i protagonisti del tardo pomeriggio televisivo di Reazione a Catena. Nel programma di Rai1 hanno stabilito una serie di record incredibili: la media di 19 risposte in 55 secondi, un record di 24 risposte a 2.29 secondi per ognuna: “È un gioco, ma devi essere velocissimo e allenatissimo per fare certi punteggi. Un paio di volte Marco Liorni fuori onda ci ha chiesto il perché di un’associazione di parole e poi l’ha spiegata al pubblico, altrimenti non si capiva proprio come avevamo fatto”. I Fraintesi hanno superato i 200 mila euro di montepremi.

Nessun segreto quindi ma un allenamento rigido per un anno intenso. Con loro c’è un “allenatore” speciale, Enricuccio, un amico che studia, cataloga e inventa “catene di parole” per gli allenamenti. Non fa parte della squadra perché “non gli piace stare sotto le telecamere, gli viene l’ansia – dicono i Fraintesi – Gli avevamo promesso che gli dedicavamo il motto e che se guadagnavamo un po’ di soldini lo portavamo in viaggio”.

Che lavoro fanno i Fraintesi

In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni si è scoperto qualcosa in più del loro privato. Come ad esempio il fatto che tutti e tre sono laureati. Pietro lo è in Economia Aziendale, Michele in Ingegneria Informatica e Marco in Matematica. Pietro si specializzerà in Data Analyst, Marco è insegnante in un liceo mentre Michele sta proseguendo gli studi.