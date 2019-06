ROMA – Prosegue la querelle a distanza tra le due signore della cronaca nera Franca Leosini e Federica Sciarelli. Oggetto del contendere: il caso Marco Vannini, il 20enne morto a Ladispoli il 17 maggio 2015, dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava a casa della fidanzata.

Caso che sarà protagonista delle due nuove puntate di Storie Maledette, in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio. Franca Leosini è riuscita ad assicurarsi il colpaccio: una intervista ad Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco condannato a 5 anni per la morte del giovane. E Federica Sciarelli non ha perso occasione per mostrare un certo risentimento: “Dobbiamo dire che noi di Chi l’ha visto? abbiamo sempre chiesto l’intervista ad Antonio Ciontoli. A noi, Antonio Ciontoli, l’intervista non l’ha mai concessa. Come si dice, fatevi una domanda e datevi una risposta…”, ci ha tenuto a precisare nell’ultima puntata di Chi l’ha visto?

Ilaria Iacoboni e Antonio Iovane hanno quindi chiesto alla Leosini di commentare. Ma la giornalista non gli ha dato corda: “Io non commento Federica Sciarelli – ha replicato – A parte il fatto che non si capisce mai quello che penso, io sono favorevole ad un solo elemento: la verità. E’ l’unico obiettivo che tento di raggiungere nelle tante storie maledette che ho costruito. Io cerco in tutti i modi di non far capire mai il mio pensiero, studio gli atti del processo”.

I due conduttori cercano allora di provocarla, ricordando che Storie Maledette va avanti dal ‘94, come Silvio Berlusconi. “Che non ho mai incontrato – precisa Leosini – Nella mia lunga carriera ho intervistato tante persone che hanno commesso un crimine. Non entriamo in un terreno scivoloso”.

La giornalista si è poi detta fiera dei suoi fan, i cosiddetti leosiners: “Una forza che non avete idea. Andare in un supermercato e uscire senza aver comprato neanche un pomodoro perché ho fatto solo selfie per me è un motivo di grande soddisfazione. Soprattutto di essere amata tanto dai ragazzi”. (Fonte: Radio Capital)