Francesca Alotta chi è. La cantante figlia d’arte è tra gli ospiti de La Volta Buona, il salotto di Rai Uno condotto a partire dalle 14 da Caterina Balivo.

Francesca Alotta, dove e quando è nata: carriera e biografia

Alotta Francesca Alotta è nata a Palermo l’1 gennaio del 1968. Ha 55 anni ed è del Capricorno. E’ la figlia del cantante Filippo Alotta, scomparso nel 2003. Esordisce come corista per diversi artisti italiani, tra cui Mietta, per poi approdare alla Sezione Novità al Festival di Sanremo del 1992. Tra il 1988 e il 1992 fa parte de Le Compilations, gruppo musicale femminile presente a Domenica in.

In coppia con Aleandro Baldi, Francesca Alotta vince la gara canora con il brano “Non Amarmi”. Subito dopo il successo, la cantante spopola all’estero, soprattutto a Cuba e in Giappone, cercando di imporsi anche sulla scena musicale italiana.

Durante la sua carriera ha collaborato con artisti come Loredana Bertè, partecipato al reality Music Farm nel 2004 e a Ora o mai più (2018), scelta per l’occasione da Amadeus. E’ stata una delle protagoniste dell’edizione di Tale e Quale Show 2021.

La malattia, l’aborto e il tradimento del marito

Francesca Alotta ha confessato di aver avuto tumore. La confessione durante Vieni da Me sempre da Caterina Balivo: “Era molto esteso, sono stata operata d’urgenza […] Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso. Mi è crollato il mondo addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”.

Francesca è stata sposata e nel 1992 ha divorziato mentre era incinta. La cantante racconta di aver perso il figlio per lo stress dovuto alla scoperta dei tradimenti di lui. “Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione – raccontò sempre a Caterina Balivo -. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e poi ho deciso di lasciare mio marito”.

Dopo questa esperienza ha capito che per lei sarebbe stato difficile avere dei figli: “Per me è stato complicato perché io sono nata mamma e ho capito che il mio percorso è essere mamma di più bambini. Quando mio padre è stato male sono andata da Padre Pio e un sacerdote mi ha detto che, forse, la mia strada era aiutare gli altri ed è quello che faccio”.

Lo stalker

Francesca Alotta ha raccontato anche di aver avuto un ex che era uno stalker: “Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”.