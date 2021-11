Francesca Alotta chi è, età, figlio, marito, malattia, vita privata, canzoni, Tale e Quale Show e biografia

Chi è Francesca Alotta: età, figlio, marito, malattia, vita privata, canzoni, Tale e Quale Show e biografia della cantante ospite oggi, 10 novembre, a Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai1.

Dove e quando è nata, età, carriera e biografia di Francesca Alotta

Francesca Alotta è nata a Palermo l’1 gennaio del 1968 (età 53 anni), ed è figlia del noto cantante Filippo Alotta, scomparso nel 2003. Esordisce come corista per diversi artisti italiani, tra cui Mietta, per poi approdare alla Sezione Novità al Festival di Sanremo del 1992. In coppia con Aleandro Baldi, Francesca Alotta vince la gara canora con il brano “Non Amarmi“. Subito dopo il successo, la cantante spopola all’estero, soprattutto a Cuba e in Giappone, cercando di imporsi anche sulla scena musicale italiana. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti come Loredana Bertè, partecipato al reality Music Farm nel 2004 e a Ora o mai più (2018), scelta per l’occasione da Amadeus. E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2021, vinta dai Gemelli di Guidonia proprio davanti alla cantante palermitana.

Francesca Alotta e la malattia

Nel 2020 Francesca Alotta ha confessato di star lottando contro un tumore. Durante l’intervista a Vieni da Me ha confessato: “È l’ennesima battaglia, quando stai rischiando la tua vita ti rendi conto di quanto essa sia preziosa … Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia”.

Marito, figlio e vita privata di Francesca Alotta

Non si sa molto della vita privata di Francesca Alotta. Ha raccontato tempo fa di essere stata sposata, e di aver divorziato dopo il 1992, quando incinta, perse il figlio a causa della scoperta dei tradimenti di lui. “Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione – raccontò a Caterina Balivo nel programma Vieni da Me -. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino e poi ho deciso di lasciare mio marito”.