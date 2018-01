ROMA – “Qualcuno ha osato dire che la mia bambina non era figlia di suo padre. Siamo ancora ai tempi della lettera scarlatta, se una donna osa rifarsi una vita dopo un divorzio o una separazione viene additata come se avesse fatto chissà cosa”.

Francesca Barra, ospite a “La Vita in Diretta”, parla della sua storia e delle minacce e insulti ricevuti sui social dopo l’annuncio della sua relazione con l’attore Claudio Santamaria. “Quando siamo bambine ci insegnano a credere nell’amore: non ho mentito, non mi sono chiusa in un motel, eppure questo non basta. La verità è che non ti perdonano di essere felice”.

E ancora: “Forse dovremmo smettere di raccontare alle nostre figlie di credere in questi principi: io non mi sono arresa e non mi arrenderò, lo faccio per i miei figli. Voglio raccontare una cosa successa qualche mese fa: ero con mio figlio in bagno, è uscito dalla doccia e in radio abbiamo sentito che la Regione Basilicata non aveva punito il mio hater perché quel post non lo aveva scritto in orario di lavoro. Mi ha detto mamma, basta, in questo paese non credo più, voglio andare via. Come posso spiegargli che deve ancora continuare a credere nella giustizia?”.