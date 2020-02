ROMA – Francesca Brambilla, la “bona sorte” di Avanti un altro, nella serata di martedì 4 febbraio, ha subito un furto in pieno centro a Roma.

Ma cosa è successo? Secondo una prima ricostruzione, Francesca Brambilla si trovava nel centro di Roma intorno alle 20.30 quando, ignoti, le hanno sfondato il finestrino posteriore del suo suv rubando tutto ciò che si trovava al suo interno.

“Questa è la sicurezza del centro di Roma – ha detto la Brambilla su Instagram, pubblicando le foto del suo suv danneggiato dai ladri e dei vetri infranti – ero in centro e mi hanno rubato tutto quello che avevo in macchina. No comment”. “Comunque – continua – sono sconvolta, ore 20.30 in centro a Roma. E nessuno ha visto nulla? Mah….Questa è la sicurezza del centro di Roma”. La showgirl bergamasca ha poi pubblicato anche le foto di alcuni bracciali di valore affettivo – che le erano stati regalati dai nonni – e dello zaino trafugato, chiedendo aiuto ai fan: “Offro un’enorme ricompensa a chi riesce a recuperarmi i miei effetti personali, che mi sono stati rubati ieri dalla macchina a Roma. Almeno gli oggetti che mi erano stati regalati dai miei nonni”.

Fonte: Instagram.