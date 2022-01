Francesca Cavallin chi è, età, altezza, peso, marito, figli, malattia, vita privata e carriera. Di lei si sa che è un’attrice molto nota al pubblico televisivo, visto che ha partecipato a diverse fiction di successo. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Francesca Cavallin

Francesca Cavallin è nata a Bassano del Grappa il 23 giugno 1976. Allo stato attuale ha dunque 45 anni. E’ del segno zodiacale del Cancro. E’ alta 173 centimetri. Il suo peso forma si attesta attorno ai 60 chili circa.

Nel 2000 si laurea in Lettere moderne con indirizzo Storia dell’arte contemporanea all’Università degli Studi di Padova e frequenta l’accademia teatrale. Nel 1992 inizia a lavorare come modella, poi lavora in campo pubblicitario.

Marito, Stefano Remigi, figli, Instagram, la vita privata di Francesca Cavallin

È stata sposata con Stefano Remigi (figlio di Memo Remigi), con il quale ha avuto due figli, Leonardo e Jacopo, che oggi hanno rispettivamente 14 e 6 anni. Non si sa se attualmente sia sentimentalmente legata a qualcuno. Come tutti i personaggi pubblici, ha un account ufficiale su Instagram.

La malattia di Francesca Cavallin

Francesca Cavallin ha sofferto di bulimia quando era giovane. E’ stata lei stessa a raccontarlo in tv a Vieni da me: “Ho avuto i miei problemi. Non l’ho mai nascosto. Anzi, credo sia importante parlarne. Ho avuto disturbi nutrizionali dai 13 ai 25 anni. Una forma di bulimia, che per certi aspetti è più infida e rischiosa dell’anoressia”.

La carriera di Francesca Cavallin

Nel 2003 è autrice e conduttrice della rubrica La piccola Enciclopedia dell’Arte contenuta nel programma Style sul Canale Leonardo di Sky Italia. Nel frattempo si classifica seconda al concorso indetto, all’interno del programma televisivo Velone, per scegliere la nuova annunciatrice di Canale 5, che sostituirà Fiorella Pierobon.

Tra il 2003 e il 2004 frequenta un corso di recitazione presso il Centro Teatro Attivo (CTA) di Milano, con Nicoletta Ramorino ed Emiliana Perina. Nel 2004 debutta come attrice, diventando subito nota al grande pubblico grazie al ruolo di Irene Monteleone interpretato fino al 2006 nella soap opera di Canale 5, Vivere. Nel 2006 debutta sul grande schermo con il film Vita Smeralda di Jerry Calà. L’anno successivo è, nel ruolo di Emanuela Setti Carraro, al fianco di Giancarlo Giannini nella miniserie tv Il generale Dalla Chiesa di Giorgio Capitani. Inoltre conduce una rubrica dedicata all’arte del Novecento su LA7, all’interno di Omnibus Estate.

Tra i successivi lavori, ricordiamo: le miniserie tv Coco Chanel (2008), regia di Christian Duguay, Il bene e il male, regia di Giorgio Serafini, Puccini, regia di Giorgio Capitani, L’uomo che cavalcava nel buio, regia di Salvatore Basile e la serie tv Un medico in famiglia in cui è tra i protagonisti con il ruolo di Bianca Pittaluga nelle stagioni 6 (in onda nel 2009 su Rai 1), 7 (in onda nel 2011) e 8 (in onda da marzo 2013). Nel 2013 è la protagonista di Tutta la musica del cuore, serie televisiva in sei puntate trasmessa su RaiUno a partire dal mese di febbraio.

Sempre nel 2013 è al fianco di Luca Zingaretti nella miniserie televisiva Adriano Olivetti – La forza di un sogno nel quale interpreta la moglie di Adriano Olivetti, interpretato dallo stesso Zingaretti. Nell’autunno del 2015 ritorna nella sua città natale a Bassano del Grappa prendendo parte nella miniserie Di padre in figlia, del regista Riccardo Milani, con il ruolo di Pina. Nel 2016 riveste di nuovo i panni di Bianca Pittaluga nella decima serie di Un medico in famiglia (solo l’ultimo episodio) e prende parte alla serie Rocco Schiavone. Nel 2019 è nel cast della serie La compagnia del Cigno e della serie Mentre ero via, nonché co-protagonista dell’horror di Roberto De Feo The Nest (Il nido).