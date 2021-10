Francesca Chillemi e Can Yaman, la foto che fa sognare i fan. Ma la verità è nella didascalia

Francesca Chillemi e Can Yaman insieme a cena, in un ristorante a Palermo, immortalati in una foto postata su Instagram, per la gioia dei fan.

La foto di Francesca Chillemi con Can Yaman

I due attori si sono fatti fotografare insieme alla vigilia dell’inizio delle riprese della fiction che li vedrà protagonisti, Viola come il mare, le cui riprese sono iniziate proprio negli ultimi giorni a Mondello.

Non sembrerebbe però esserci nulla più di una bella amicizia tra la modella siciliana e il collega turco: la foto è stata postata dalla star sul suo profilo Instagram con l’emoticon di due calici che brindano, senza accenni ad una relazione.

Can Yaman e Diletta Leotta

Lui, del resto, è reduce dalla fine della relazione con Diletta Leotta, di cui non ha mai voluto parlare. Lo ha fatto lei, la conduttrice sportiva: “La cosa che mi è dispiaciuta di più è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta (…) L’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi”, aveva detto.

Francesca Chillemi, 36 anni, da diversi anni ormai è legata al compagno Stefano Rosso, figlio del patron del marchio di abbigliamento Diesel Renzo Rosso. Da lui la ex miss Italia ha avuto nel 2016 la figlia Rania.