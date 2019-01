ROMA – Francesca Cipriani non ha nascosto certo la sua cotta per Walter Nudo e dopo la di lui vittoria al Grande Fratello Vip è riuscita a incontrarlo. Nudo si è prestato al gioco e ha rispettato i sentimenti di Francesca, replicando gentilmente che nonostante la trovi una donna attraente, la cotta non è corrisposta. A criticare il comportamento della Cipriani sono stati molti fan e colleghi del mondo della televisione, tra cui Ela Weber e Alessandro Cecchi Paone. La Cipriani in una intervista dunque li attacca, ritenendoli responsabili dell’immagine distorta che hanno dato di lei a Walter Nudo.

La Weber parlando della Cipriani aveva detto: “Francesca è esplosiva, bionda e attraente ma l’intelligenza non la metterei al primo posto”. La bionda ha replicato in una intervista a Nuovo Tv: “Non va bene buttare fango e dire cattiverie su una persona che non si conosce. Prima di parlare bisogna contare fino a cento. Le persone vanno conosciute prima di giudicare. Lei non mi conosce, non sa nulla di me e mi ha offesa. Non mi ha nemmeno mai vista, come fa a giudicarmi? Non sa nemmeno se sono simpatica o meno e non conosce il mio grado di istruzione. Oltretutto lei anni fa stava in tv con un ruolo simile al mio, per cui è come se anche lei si ritenesse poco istruita e ignorante”.

Poi Francesca si scaglia anche contro Cecchi Paone: “Lei e Cecchi Paone hanno raccontato a Walter che sono una persona poco intelligente, quindi sentendo queste malelingue si è allontanato dall’idea di conoscermi. Inoltre pensava anche fosse uno scherzo della produzione. La Weber dovrebbe porgermi le sue scuse”.