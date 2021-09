Francesca Cipriani chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Alessandro Rossi, fidanzati, vita privata, laurea, Grande Fratello, L’isola dei famosi, biografia e carriera. La showgirl Francesca Cipriani è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani D’Altorio è nata il 3 luglio del 1984 a Popoli, in provincia di Pescara. Ha 37 anni. E’ alta 173 cm. Cresce a Sulmona e nel 2005 fa il suo esordio nel mondo della televisione come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna. Profilo Instagram: francescaciprianiofficial.

Adil Rami, Giovanni Cottone, Alessandro Rossi: fidanzati, laurea, vita privata di Francesca Cipriani

A Grand Hotel Chiambretti ha dichiarato di aver avuto un flirt con il giocatore Adil Rami. In molti hanno parlato di questa presunta relazione come di una trovata pubblicitaria. Il calciatore era fidanzato da diversi anni con Sidonie Biemont. La Cipriani è stata legata a Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini. La loro storia finisce nel 2016. Dal 2021 è fidanzata con l’imprenditore Alessandro Rossi. La Cipriani ha una laurea triennale in Scienze Politiche.

Grande Fratello, L’isola dei famosi, La pupa e il secchione: la carriera di Francesca Cipriani

La Cipriani ottiene un notevole successo nel 2006, quando partecipa come concorrente al reality Grande Fratello. Tra il 2006 e il 2007 conduce la rubrica settimanale Show Television di Sky e nel 2009 prende parte come inviata al programma Domenica Cinque di Barbara d’Urso. Nel 2010 vince con Federico Bianco il reality show La pupa e il secchione – Il ritorno.

Tra il 2015 e il 2016 è tra gli ospiti fissi di Grand Hotel Chiambretti di Piero Chiambretti e nel 2018 è tra i concorrenti del reality show L’isola dei famosi, dove si classifica al quarto posto. Dal 2020 è nel cast de La pupa e il secchione e viceversa e nel 2021 è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.