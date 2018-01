Francesca Cipriani, chi è la concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Francesca Cipriani è una delle concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Nata a Popoli nel 1984, Francesca Cipriani, all’anagrafe Francesca Cipriani D’Altorio, è una ex concorrente del Grande Fratello.

Dopo questa esperienza, negli anni successivi viene chiamata come ospite e opinionista in varie trasmissioni televisive nazionali. Tra il 2006 e il 2007 è stata conduttrice della rubrica settimanale Show television di Sky, mentre l’anno seguente ha preso parte a programmi satirici in onda su Sky Show e Comedy Central. Nel 2008 è stata co-conduttrice di Qui studio a voi stadio, programma sportivo di Telelombardia, quindi ha partecipato al film per la televisione di Canale 5 Finalmente a casa, alla sitcom di Rai 2 Piloti e alla sitcom di Italia 1 Medici miei. Nell’autunno 2009 ha partecipato al programma domenicale di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso Domenica Cinque nel ruolo dell’inviata.

Nel 2010 ha partecipato al reality “La Pupa e il Secchione”.

Famosa per le sue forme, Francesca Cipriani ha confessato di essersi rifatta il seno e di non essersi pentita affatto, anzi: