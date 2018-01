MILANO – “Francesca Cipriani ha un danno psichico”: è il referto dei medici psichiatri che hanno in cura l’ex Pupa. Il certificato è stato letto durante una puntata di Pomeriggio 5, il programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso.

“Francesca Cipriani ha un danno psichico del 6% al suo senso di adattamento e frequenti attacchi di panico”, ha letto nel responso il direttore del settimanale di gossip Nuovo, Riccardo Signoretti.

I certificati, spiega Leggo, sono stati inviati dalla madre di Francesca Cipriani per sedare la polemica sulla finzione dell‘attacco di panico avuto durante il lancio dall’elicottero nella prima puntata de L’Isola dei Famosi. Alcuni telespettatori si sono domandati se non fosse un modo per attirare l’attenzione, e così è intervenuta la madre di Cipriani.

Signoretti ha anche annunciato a Barbara D’Urso che la madre dell’ex Pupa ha deciso di querelare Cristiano Malgioglio che aveva accusato senza il minimo dubbio la Cipriani di aver inscenato tutto durante la diretta televisiva.

Tra coloro che hanno accusato Cipriani di aver finto, anche l’attore Lorenzo Crespi che, ospite di Domenica Live, ha detto: “Quello di Francesca Cipriani non era un attacco di panico. Non c’è nessun sintomo di un attacco di panico, come non c’è nessun sintomo di malessere in quello che ha fatto in spiaggia. Sono anni che studio i segnali del corpo. Quello della Cipriani non è stato un attacco di panico, è tutta una messinscena”.

E ancora: “Lo ha fatto per il pubblico, ben venga, il malessere in spiaggia è successo perché ha visto che c’erano altre ragazze belle come lei o più belle e ha detto: sto perdendo, ok sentiamoci male”.