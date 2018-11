ROMA – C’è stata una sorpresa per Walter Nudo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. In confessionale Francesca Cipriani che ammette di essere in astinenza da molto più tempo di Nudo. Lunedì la Blasi aveva aperto il contest #unadonnapernudo.

Poi l’incontro tra Francesca Cipriani e Walter Nudo. “Finalmente l’incontro. Ti seguo da un mese e mezzo, tutti i giorni e abbiamo molte cose in comune. mi rivedo in te per quanto riguarda l’interiorità” ha detto la showgirl vestita con un abito attillato e provocante che lasciava poco spazio alle immaginazioni. “Ti sto ascoltando – dice Walter – ma se mi cade l’occhio perdonami”.