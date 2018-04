ROMA – Ospite nel salotto domenicale di Barbara D’Urso, Francesca Cipriani confessa: “Nino Formicola (Gaspare) odia i napoletani. Lo giuro su Dio. Più volte ha detto cattiverie su Rosa Perrotta e su tutti i napoletani”. Poi, parlando sempre con la D’Urso, la Cipriani ha svelato: “Nino non voleva neanche venire qua, ha detto che odia i programmi trash e che non sarebbe mai venuto. Lo diceva a tutti sull’Isola”.

Poco dopo Nino Formicola, protagonista di una d’Urso intervista, ha avuto modo di rispondere a Francesca Cipriani e raccontare la sua verità: “Non odio i napoletani. Definivo atteggiamenti napoletani e camorristici alcuni atteggiamenti di alcune persone, ma che io odi i napoletani… La mia famiglia è di Napoli, mia mamma è di Catania, pensa quanto odio i napoletani”. Nino ha spiegato così le possibili frasi fraintese da Francesca Cipriani aggiungendo di aver ironizzato su un atteggiamento, ma di non aver mai voluto offendere nessuno, tanto meno i napoletani.

Nessun odio contro Domenica Live, ma, assicura Formicola: “Non mi piacciono i pollai e le persone che usano questi salotti per avere visibilità e cercare di essere famosi. A me non piace questo”.