TEGUCIGALPA – “Francesca Cipriani lascerà l‘Isola dei Famosi”: gli altri naufraghi ne sono convinti. In particolare Amaurys Perez, Franco e Gaspare temono che il malore della settimana scorsa condizionerà la permanenza della Pupa all’isola.

I concorrenti del reality show Mediaset ne hanno discusso durante la notte. Secondo loro il livello di sopportazione della showgirl è arrivato al limite.

Francesca Cipriani ha avuto prima un attacco di panico durante la prova di lancio dall’elicottero e poi è svenuta per la mancanza di cibo. Subito soccorsa dai medici, è tornata in gioco poco dopo, ma l’accaduto ha fatto molto parlare e qualcuno ha persino ipotizzato che si sia trattato di una messa in scena per attirare l’attenzione.

Sul caso sono intervenuti i medici che hanno in cura Francesca Cipriani. Durante una puntata di Pomeriggio 5 il direttore del settimanale di gossip Riccardo Signoretti ha letto il loro referto, secondo il quale “Francesca Cipriani ha un danno psichico del 6% al suo senso di adattamento e frequenti attacchi di panico”.

I certificati, spiega Leggo, sono stati inviati dalla madre di Francesca Cipriani per sedare la polemica sulla finzione dell‘attacco di panico avuto durante il lancio dall’elicottero nella prima puntata de L’Isola dei Famosi. Alcuni telespettatori si sono domandati se non fosse un modo per attirare l’attenzione, e così è intervenuta la madre di Cipriani.