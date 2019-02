ROMA – Francesca Cipriani ha lasciato l’Isola dei Famosi dopo una brutta lite con Marina La Rosa. A far infuriare la Cipriani è stata la descrizione che La Rosa ha fatto di lei in confessionale. Parole che non sono piaciute a Francesca che ha detto di non voler ripetere l’esperienza dopo aver visto quanto Marina sia falsa.

La conduttrice Alessia Marcuzzi si ritrova così senza la Cipriani, dopo che anche il galeotto John Vitale ha abbandonato il reality show dalla spiaggia dell’Honduras. Per Francesca è insopportabile che Marina “non dica le cose in faccia”.

Un commento arrivato dopo che la Marcuzzi ha mostrato un video dal confessionale in cui Marina parla di Francesca e dice che le è indifferente: “Né bella né brutta, né intelligente né stupida… forse sull’ultima un po’ sì”. Affermazioni che hanno fatto infuriare Francesca: “Sono schifata, è una strega, ma basta veramente queste persone devono andare a casa”.

Alba Parietti ha provocato la Cipriani per provare a convincerla a restare: “Allora non hai le palle”. E lei ha replicato:”Io le palle ce ele ho grandi così”.