Francesca Cipriani e il racconto a Live - Non è la d'Urso: "Hanno provato a violentarmi. Un uomo mi prese e..."

Ospite di Live – Non è la d’Urso, Francesca Cipriani ha confessato che anni fa un uomo la provò a violentare:

Tutto avvenne quando la Cipriani aveva appena 19 anni. All’epoca lei lavorava in un negozio di Sulmona, la sua città natale.

“Lavoravo in quel negozio da poco e mentre stavo chiudendo cassa, ho notato che il titolare era andato a chiudere le porte d’entrata, le aveva sbarrate – esordisce la showgirl nel suo accorato racconto-. Poi è venuto da me, io ero di spalle. Era un uomo possente, alto 1,95 e io che non sono una ragazza mingherlina provavo a divincolarmi ma non ci riuscivo ero bloccata al bancone”.

Francesca Cipriani e il suo racconto a Live – Non è la d’Urso

“Aveva chiuso le porte non potevo scappare – aggiunge – Non urlavo perché quasi mi è mancato il respiro. Lui deve essersi accorto che io non stavo bene, perché ha iniziato sentirmi il battito cardiaco. Deve essersi spaventato perché io sono svenuta. Così lui ha aperto tutte le porte e io appena ho ritrovato le forze sono scappata. Fuori c’era mia madre in macchina che era venuta a cercarmi e subito capì che era successo qualcosa”.

Le due donne sono poi corse al pronto soccorso, ma per fortuna, oltre allo stato di choc, Francesca Cipriani non ha subito altri danni. “Lo ha fatto con una donna prima di me in quel negozio”. (Fonte: Live – non è la d’Urso)