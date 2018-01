ROMA – Francesca Cipriani si è sentita male e ha perso i sensi all’Isola dei Famosi: la concorrente si è accasciata a terra ed è stata subito soccorsa dai suoi compagni d’avventura, visibilmente preoccupati i quali hanno capito subito che qualcosa non andava e che la ragazza non stesse scherzando (qui le foto del malore).

Gli uomini della produzione e i naufraghi hanno cercato di rianimarla ma non è stato possibile e così hanno deciso di portarla via dalla spiaggia così da poterla portare in infermeria, dove la Cipriani è stata sottoposta ai dovuti accertamenti medici per cercare di capire cosa fosse successo.

La situazione medica di Francesca Cipriani non è grave: i dottori hanno riscontrato che molto probabilmente questo mancamento della concorrente è dovuto alla mancanza di cibo di questi giorni che le ha fatto perdere le forze portandola allo svenimento.

La Cipriani si è ripresa e nel confessionale ha ammesso di sentirsi bene e ha tranquillizzato i genitori e tutti i familiari che la stanno seguendo da casa, i quali hanno appreso della notizia del malore dalla televisione e dai siti web che in queste ore hanno rilanciato la news arrivata dall’Isola dei famosi.