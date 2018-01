ROMA – Strane presenze in casa di Francesca Cipriani, la naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 ed ex pupa de La Pupa e il Secchione. A raccontare cosa sta accadendo nella loro casa di Sulmona è Rita, la mamma della showgirl, che si è confidata in collegamento televisivo con Barbara D’Urso nella puntata di Domenica Live del 28 gennaio. “Ho percepito il maligno”, ha detto la donna scatenando la reazione dell’opinionista Karina Cascella, che ha replicato: “Sono stronzate”.

Mamma Rita commentando l’assenza della figlia e la sua partecipazione al reality show che l’ha spedita sulla spiaggia deserta dell’Honduras per una nuova avventura, e non senza intoppi, ha raccontato alla conduttrice Barbara D’Urso che nella loro casa si percepiscono “strane presenze” e ha descritto diversi episodi, da inspiegabili globi di luce che appaiono ad un’ombra , che descrive come “un uomo nero”, e che avrebbe visto anche la figlia Francesca:

“In un’occasione, in casa si è materializzato un globo di luce. Un’altra volta ho sentito dietro di me una presenza, un uomo vestito di nero. Un medico che si occupa di questi fenomeni mi ha spiegato che le presenze lievitano. La sera stessa, accompagno Francesca a letto, senza avergliene parlato. Lei mi dice: “Mamma ho un uomo alle spalle, vestito di scuro”. Lasciatemi parlare, se io non capisco una cosa non la giudico. Un’altra volta vedo Francesca seduta sul letto che mi guarda: “Mamma ho sognato un giovane chinato su di te”. Penso fosse un angelo. Poi, l’anno scorso ho avuto un bruttissimo infarto. Stavo bene fino a poco prima, ma la mattina precedente mi è successo di sentirmi paralizzata, non potevo muovermi. Percepivo chiaramente che c’era il maligno in casa”.

Le parole di mamma Rita non hanno convinto nessuno degli opinionisti presenti, con Cecchi Paone che tra il divertito e sconsolato scuoteva la testa. Nemmeno Platinette ha creduto alle parole della donna, mentre Karina Cascella ha replicato duramente: