ROMA – Francesca Cipriani è finita in ospedale dopo l'ennesimo intervento estetico al seno. A raccontarlo è stata lei stessa durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque. "L'anno scorso ho fatto delle punture di acido ialuronico al seno (oltre alle protesi, ndr) e sono diventate vere e proprie cisti, anche abbastanza grandi – ha spiegato in diretta -. Forse ho fatto mettere troppo acido ialuronico o forse è stato un effetto collaterale".

La showgirl, protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, confessa di essersi molto spaventata, anche se ora sta finalmente bene: “Ho fatto la mammografia ed erano diventate vere e proprie capsule, così mi sono dovuta operare per togliere queste cisti. Poi già che c’ero, visto che erano passati 10 anni, ho cambiato le protesi. Non ho fatto una nona, mi sono fermata all’ottava”.

E quando gli ospiti in studio le fanno notare che forse il suo corpo si sta ribellando a tutti questi interventi estetici, Francesca Cipriani spiega di esserne consapevole e per un po’ – dice – di non volersi toccare.