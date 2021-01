Francesca Cipriani: “Con Salvini scenderei in campo. Quando l’ho incontrato mi ha guardato…”

Francesca Cipriani si candida ad entrare in politica ma solo al fianco di Matteo Salvini. Già qualche mese fa la showgirl aveva usato parole al miele per descrivere il suo primo incontro con l’allora ministro: “Dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento. Non mi ha mai guardato il seno, mi ha guardato negli occhi”.

Francesca Cipriani e la passione per Salvini

La Cipriani è tornata a parlare del leader della Lega in una intervista concessa a Libero Quotidiano. “Il suo pensiero è il mio. Dice le cose a favore del cittadino, vuole il bene della società, eppure gli danno del razzista e cattivo. Non siamo in sicurezza in Italia, ci sono persone irregolari, fanno entrare cani e porci. Mia mamma aveva avuto un infarto, uno di questi qui, ubriaco, l’ ha buttata per terra. Milano è invivibile, sono stata derubata tre volte. Salvini non odia le persone di colore, ma vuole che entri brava gente”

Poi sull’entrata in politica, Francesca Cipriani svela: “Gli ho scritto varie volte e lui mi ha risposto. È educato e perbene, con lui scenderei in campo. La prima legge la farei contro gli haters, poi caccerei gli irregolari. Chi cerca lavoro, ben venga”.