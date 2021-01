Francesca Cipriani sequestrata e abusata: “Avevo 18 anni e il titolare del negozio in cui lavoravo…”

Francesca Cipriani ha confessato che durante il suo primo lavoro, a 18 anni, sarebbe stata sequestrata e abusata da un uomo, poi denunciato. Violenza che avvenne a Sulmona, comune in provincia de L’Aquila, dove è cresciuta la showgirl. “Le cicatrici non si rimarginano. Mi hanno aiutata i miei genitori, mi sono data forza da sola”.

Francesca Cipriani sequestrata e abusata: il racconto

Per la prima volta Francesca Cipriani, in una intervista a Libero Quotidiano, ha raccontato che a 18 anni, durante il suo primo impiego in un negozio di Sulmona, sarebbe stata sequestrata dal titolare del locale e abusata.

“Era il mio primo lavoro, la commessa, ero in una boutique in Abruzzo, a Sulmona. Il proprietario dopo un po’ di tempo mi ha sequestrata, chiusa, e mi stava violentando. So cosa significa. Sono svenuta. Lui allora si è preoccupato, mi ha sentito il polso e si è fermato. Avevo 18 anni. È stato denunciato”, ha raccontato la showgirl.

Francesca Cipriani sequestrata e abusata: il dramma

Oltre al dramma di cui è stata vittima a 18 anni, l’ex Pupa ha anche confessato il suo passato da “bambina grassa” e ha raccontato che per anni avrebbe sofferto a causa del bullismo da parte dei compagni di scuola. A quanto pare avrebbe avuto di problemi di peso per via della sindrome di Polland: “Il mio primo intervento è stata una ricostruzione, avevo la sindrome di Polland. Avevo 12 anni”, ha ammesso.

L’ex concorrente del Grande Fratello sarà presto di nuovo in tv con la conduzione dello show La Pupa e Il Secchione accanto ad Andrea Pucci, al via giovedì 21 gennaio su Italia Uno. (fonte LIBERO QUOTIDIANO)