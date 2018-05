ROMA – Francesca Cipriani lancia una bomba sul Grande Fratello 15. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Ospite di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si lascia sfuggire un retroscena inedito su uno degli inquilini della Casa.

Mentre la D’Urso manda in onda due servizi su Luigi Favoloso (e Nina Moric) e quello su Simone Coccia Colaiuta (e la Pezzopane), mentre gli ospiti in studio parlano, arriva la bomba della Cipriani. Che, riporta fedelmente il sito Bitchyf, rivolgendosi alla padrona di casa, rivela: “L’altro invece è un provolone, te lo posso dire io in prima persona, parlo di Simone. Te lo dico perché mi scriveva a me. Sì, mi mandava messaggi a luci rosse e mi voleva mandare foto…”.