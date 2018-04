ROMA – Francesca Cipriani ha denunciato che alla mamma è stata tolta la pensione di invalidità per aver partecipato ad alcune puntate delle trasmissioni televisive condotte da Barbara D’Urso.

La naufraga dell’Isola dei Famosi e showgirl ne ha parlato durante l’ultima puntata di Domenica Live, proprio da Barbara D’Urso, spiegando che la madre ha preso parte alle trasissioni per difenderla, ma questo ha comportato un “danno collaterale”: “A mia madre solo perché è venuta da te in trasmissione per difendermi, ed è stata molto felice di farlo, hanno tolto la pensione di invalidità. Volevo dirlo”.

Durante la puntata la Cipriani ha chiarito anche la storia dell’attacco di panico al momento di tuffarsi per raggiungere la spiaggia in Honduras dove si è svolto il reality show, soprattutto a Karina Cascella che l’aveva accusata di aver finto di stare male: