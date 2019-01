Francesca Costa, la mamma di Zaniolo preoccupa alcuni tifosi: "Grande Fratello? Così rovina il figlio..."

ROMA – Francesca Costa, la bellissima mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, continua a far discutere sui social network. Dopo aver esternato la sua volontà di partecipare al Grande Fratello, Francesca Costa è stata criticata aspramente da parte della tifoseria della Roma. Basta leggere i commenti sotto i suoi post Instagram per notare osservazioni del genere: “Ma che si è messa in testa?”, oppure “Questa è la nuova Wanda Nara ma così facendo rovina il figlio…”, e anche “Ma non è sposata? Cerca di sfruttare la popolarità del figlio per diventare famosa…”.

Si tratta probabilmente di polemiche sterili perché la stessa mamma di Zaniolo ha chiarito che il suo virgolettato riportato dal Secolo XIX non è altro che una battuta. Insomma, la Costa non avrebbe in realtà alcuna intenzione di partecipare al Grande Fratello.

Alcuni post social sulla mamma di Zaniolo

Roma, la mamma di #Zaniolo : “Se mi proponessero il Grande Fratello…”

Parla Francesca Costa, apprezzatissima e seguitissima sui social: “In tv non farei programmi calcistici perché non voglio conflitti con Nicolò, ma direi sì ad un reality” pic.twitter.com/wBxscoikty — Susanna Marcellini (@SusannaMarce) 24 gennaio 2019

Francesca Costa, la bellissima mamma di Zaniolo ha stregato i romanisti https://t.co/HQNZSAASKx pic.twitter.com/UPi9lYpiEs — Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) 29 dicembre 2018