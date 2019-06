ROMA – Francesca De Andrè e Gennaro Lillio avrebbero avuto diversi rapporti nella Casa del Grande Fratello. A dirlo è lo stesso modello di Dolce e Gabbana. In una intervista rilasciata a Radio Italia Anni 60 nel corso del programma Turchesando, Gennaro ha confessato: “Al Grande Fratello abbiamo fatto sesso almeno sei volte”.

Il giovane napoletano ha raccontato che appena è terminato il reality show di Canale Cinque ha trascorso una notte di passione con Francesca, ma non sarebbe stata la prima volta: “Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io ma molto di più”.

In altre parole, la storia tra la nipote di Fabrizio De André e il modello non sarebbe solo come loro due avevano fatto credere durante il reality. A spingerli a non parlarne sarebbe stato il timore di venir scoperti dai coinquilini della Casa. Ma adesso i due possono vivere liberamente e in pieno la loro storia. (Fonte: Radio Italia Anni 60)