ROMA – Francesca De André ha detto addio a Gennaro Lillo ed ora si starebbe riavvicinando a Giorgio Tambellini. Così almeno raccontano i siti di gossip. Quello che sta accadendo viene però smentito da Tambellini che ha deciso di rompere il silenzio attraverso una lettera inviata al settimanale Di Più in cui racconta che l’ex concorrente del Grande Fratello non è tornata tra le sue braccia.

Giorgio starebbe facendo di tutto per riconquistare la figlia di Cristiano De André e le ha chiesto pubblicamente chiesto scusa, sperando che la 29enne possa perdonare il suo tradimento. Secondo Giorgio, si sarebbe trattato solo di una leggerezza: un bacio con un’altra che avrebbe dato solo dopo che erano uscite le prime immagini della De André tra le braccia di Lillio nella Casa del Grande Fratello.

Dunque, Tambellini ha solo reagito per gelosia e ora che Francesca e Gennaro si sono lasciati è pronto a riprendere in mano quella relazione nata per caso un anno fa in Toscana, grazie ad amici in comune. Giorgio Tambellini, nei confronti di Francesca ha usato queste parole: “Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato”.

Giorgio, nella lettera a Di Più ha scritto: “Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato…Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio”.

L’ex fidanzato della De André ha poi lanciato una stoccata a Gennaro Lillio: “Più leggevo di voi e più pensavo ‘ma che ci fa la mia Francesca con quello là?’. Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia”.

Non è noto se Francesca De André perdonerà il suo ex. L’unica cosa che al momento sappiamo è che è tornata a seguire Giorgio su Instagram subito dopo la rottura con Gennaro Lillio. La nipote del grande Faber però, secondo quanto raccontano alcuni siti di gossip, al momento sarebbe corteggiata anche da un ricco e focoso corteggiatore.

Fonte: Di Più