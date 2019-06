ROMA – “Mi piace lavarmi con lo champagne e cambio gli uomini come le mutande”. Così Francesca De André torna ad attaccare Taylor Mega. E lo fa partecipando al gioco Obbligo o Verità che la produzione del Grande Fratello propone agli ex concorrenti. A Francesca è stato chiesto di cimentarsi in una imitazione di Taylor Mega. Il risultato è una parodia decisamente poco edificante.

“No, raga! Io soltanto… guarda tu sei proprio di un altro pianeta, tesoro! Io solo barche sopra i 60 metri!”, ha esordito Taylor-Francesca. Quindi l’affondo: “A me piace lavarmi con lo champagne e cambio gli uomini come le mutande!”.

Che tra le due non corresse buon sangue si era ampiamente capito fin dentro la casa del Grande Fratello, dove la bionda influencer è stata ospite per una settimana, portando non poco scompiglio nel rapporto tra Francesca e Gennaro Lillio. A quanto pare l’aggressività di Francesca non si è ancora placata. Chissà se Taylor Mega replicherà a questo ennesimo attacco. Del resto lei fino ad ora ha sempre mostrato una certa indifferenza rispetto alla rivale.