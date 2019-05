ROMA – Giorgio Tambellini entra nella Casa del Grande Fratello ed incontra la sua fidanzata Francesca De Andrè. I due si devono chiarire a riguardo della ragazza bionda con cui Tambellini è stato visto all’esterno della casa milanese della De Andrè.

La ragazza in questione si chiama Rosi Zamboni ed è conosciuta anche con il nome di Roxy. Già ospite nella puntata di ieri di Domenica Live, Roxy questa sera è entrata nella Casa prima di Giorgio ed ha avuto un confronto con la nipote del grande cantautore genovese.

“Io con il tuo fidanzato? Sono abituata ad un altro tipo di uomo. Mi ha contattato Alessandra per un lavoro, ci hanno tagliato le foto. Ci sono foto in cui ci giriamo per parlare con Gioia e Alessandra. Io ho un lavoro fisso, mi spacco il c**o in fabbrica. Dovresti chiedermi scusa. Io ti posso capire, ma non posso perdonare quello che è successo. Fra, mio figlio mi guarda, a scuola gli hanno detto che la sua mamma era una poco di buono, lo capisci come si sono sentita?” La Zamboni ha proseguito: “Avrei potuto ma non l’ho fatto”.

Francesca De Andrè ha quindi replicato: “Se tu non lo hai fatto, io ti chiedo scusa. Io vedevo una x, io non ti vedevo veramente, potevi essere chiunque. Ti ripeto che mi dispiace, mettiti nei miei panni. Ti credo adesso, ti ho guardato negli occhi adesso. Ti giuro che ci credo. Mi dispiace. Ne parleremo infatti. Io parlavo da donna ferita”.

Dopo questa discussione chiarificatrice, nella Casa è entrato Giorgio che è stato ricoperto di baci da Francesca. “Non è mica il mio genere di donna, no? Poi che ti pare che lo porto a casa tua? La portavo altrove. Mi hanno massacrato tutti. Sono andata con Alessandra e Gioia a prendere un caffè per lavoro” ha detto Tambellini alla sua fidanzata.

Barbara D’Urso, a questo punto ha voluto stuzzicare la De Andrè mostrando alcune immagini che dimostrerebbero la sua vicinanza con il concorrente della Casa Gennaro Lillio. Tra i due si tratterebbe però solo di amicizia. La De Andrè spiega infatti così la situazione: “L’ho spiegato anche in altre occasioni. So come può essere visto da fuori, ma qui siamo in una bolla. Umanamente ho trovato una persona. Tutti ci facciamo coccole, ci abbracciamo e baciamo. Sembriamo degli animali in gabbia. Questa è una tortura, ma in generale. Settimana scorsa ho visto io il mio fidanzato sotto casa con un’altra, che facevo io? Ho passato una serie di settimane in cui il lunedì me ne hanno fatte vedere di tutti i colori”.

Gennaro non ha però gradito quanto mostrato e detto dalla D’Urso ed ha replicato stizzito: “Le mani sotto la gonna no. Non lo permetto. Non mi sarei permesso mai. Se ho sbagliato in qualcosa, mi dispiace. Se fosse stata single, è una bella ragazza e magari. Ma è fidanzata e io porto rispetto”.

La discussione è terminata con una frase di Tambellini che ha lasciato senza parole gli opinionisti: “Se stavo in casa io facevo di peggio, è normale. Siamo nel 2020”. Francesca conclude: “Dice così perché mi conosce” e si fida di me”.

Fonte: Grande Fratello