ROMA – Nel corso dell’ultima diretta di Live – Non è la D’Urso sono emersi dei particolari, circa il tradimento subito da Francesca De André. La gieffina, incalzata dalle domande di Platinette, ha parlato con un tono di voce basso, non facendo capire molto ai telespettatori. Da quello che è emerso nel suo racconto, la donna sconosciuta con la quale il suo ex Giorgio Tambellini l’avrebbe tradita, “si è dedicata a lui in auto…” come rivelato dalla De André. Ma non è tutto.

La ragazza ha poi voluto chiarire di aver ascoltato il famoso messaggio audio con i dettagli del tradimento. Barbara D’Urso le chiede di non svelare quanto da lei scoperto ma la De André, seppur a bassa voce e velocemente, non riesce a frenarsi e si lascia sfuggire la parola “fellatio”. La ragazza poi sbotta: “Volevi venire nella Casa a vedermi dopo che ti sei fatto fare un servizietto 3 giorni prima? Dopo che 3 giorni prima avevi trovato qualcun’altra”.

Lo scontro poi è diventato una vera e propria lite. Le accuse della De André diventano sempre più pesanti: “Ti devi far curare! Sei fuori come un balcone, ti devi dare un attimo una regolata”. Poi continua: “Io non ci torno con uno che si fa fare un servizietto da una squincia in macchina!”. Lui replica: “Sai cos’è, non ti vedevo da un po’ e avevo bisogno di scaricare…”. Francesca De André allora chiude: “Sei venuto qui a prenderti due euro perché probabilmente nemmeno più i tuoi ti danno un euro che sei sballato dalla mattina alla sera!”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)