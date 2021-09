Francesca Donato chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Twitter, Lega, Covid, biografia e carriera. Francesca Donato, europarlamentare che ha lasciato la Lega, è ospite questa sera 23 settembre del programma PiazzaPulita. Il programma, condotto da Corrado Formigli, è in onda su LA7 dalle 21:15.

Dove e quando è nata, età, studi, biografia di Francesca Donato

Francesca Donato è nata ad Ancora il 25 agosto del 1969. Ha 52 anni. Nata da famiglia veneta, cresce spostandosi in varie città del Nord Italia, tra cui Torino, Mogliano Veneto e Padova. Studia lingua e letteratura straniere al Liceo linguistico Santa Caterina da Siena di Mestre. Dopo il diploma lavora per la Philip Morris International come interprete per clienti stranieri. Si laurea in giurisprudenza nel 1996, iniziando a esercitare l’attività forense a Padova nel ramo penale.

Marito, figli, Twitter, vita privata di Francesca Donato

La Donato si sposa con l’imprenditore palermitano Angelo Onorato nel 1999. Hanno due figli, Salvatore, nato nel 1999 e Carolina, nata nel 2003. Profilo Twitter: @ladyonorato.

Francesca Donato, il Covid e i vaccini

Hanno suscitato numerose polemiche le dichiarazioni della Donato che evidenziavano le analogie tra la frase di un medico “il vaccino rende liberi” al motto Arbeit macht frei, visibile all’ingresso di molti Lager nazisti, tra cui il campo di concentramento di Auschwitz.

Riguardo la campagna di propaganda antivaccinista che andava conducendo durante la pandemia da Covid, la Donato, sul suo profilo Twitter, strumentalizza la notizia della morte di un medico vaccinato, causata dal Covid, deridendo il comportamento della famiglia appena colpita dalla tragedia. Successivamente la Donato si è scusata con la famiglia, ma ha ribadito che ritiene “credibile come una barzelletta” l’efficacia dei vaccini contro il Covid.

La carriera di Francesca Donato

Nel 2013 la Donato fonda a Palermo l’associazione Progetto Eurexit, che promuove idee critiche nei confronti della moneta unica europea.

Nel 2014 la Donato viene candidata come indipendente alle elezioni europee dalla Lega Nord nelle circoscrizioni Italia Insulare e Nord-Est, ottenendo circa 6mila preferenze. Si ricandida nel 2019 con la Lega alle elezioni europee nella circoscrizione insulare e viene eletta al Parlamento europeo con 28.460 preferenze.

Su posizioni contrarie al green pass, nel 2021 lascia la Lega, dopo l’approvazione di quelli che lei definisce “decreti liberticidi e discriminatori”.