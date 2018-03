ROMA – Secondo Francesca Fagnani, giornalista e attuale compagna di Enrico Mentana, Barbara D’Urso è “la regina delle belve”. Un epiteto che, forse, non piacerà granché alla presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Ma la ragione è svelata. L’ex collaboratrice di Ballarò e di Annozero, incontrerà, nel suo nuovo programma “Belve”, fatto di interviste al femminile in onda da mercoledì 14 marzo su Nove, alcune donne che hanno conquistato il loro spazio nella società e in alcuni casi nella storia, grazie alla scelta di ottenere quella posizione con la forza e l’intelligenza volte al bene, ma in alcuni casi anche al male o peggio al crimine.

Le “Belve” della Fagnani avranno profili e vissuti anche molto diversi tra loro. Ospiti della prima puntata, ad esempio, saranno la matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, che nella sua carriera ha anche curato le separazioni di molte coppie famose (Simona Ventura e Stefano Bettarini, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci), e l’ex brigatista rossa Adriana Faranda, che partecipò al rapimento di Aldo Moro esattamente 40 anni fa.

In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha svelato che tra le protagoniste del programma avrebbe voluto anche Barbara D’Urso, che però non ha accettato l’invito. “Lei è la regina delle belve” ha argomentato la Fagnani.