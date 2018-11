ROMA – “Ho spiato il mio ex e ha la fidanzata bruttina”. La confessione è di Francesca Fialdini, ex conduttrice di Uno Mattina ora a La Vita in Diretta con Tiberio Timperi. Ospite nel salotto di Vieni da Me, il nuovo programma di Caterina Balivo in onda su Raiuno, Francesca Fialdini ha messo da parte la sua proverbiale timidezza e ha svelato diversi particolari sulla sua vita privata.

La Balivo le fa ascoltare Please don’t go e per la Fialdini partono i ricordi di gioventù. Classe 1979, negli anni 90 la Fialdini era un’adolescente innamorata di un tale Milo. “Mi ha fatto penare per anni – racconta – il primo bacio gliel’ho dato dopo 3-4 anni”. E a distanza di anni pare non l’abbia ancora dimenticato, visto che è andata a cercarlo su Facebook: “L’ho spiato con la sua nuova fidanzata Federica. Lei è bruttina, segni particolari zero”, ha detto precisando, però, che era una battuta.

L’intervista prosegue sulle note di Gino Paoli, con la canzone Averti addosso: “Mi ricorda mio padre”, dice commossa la Fialdini ripercorrendo la sua infanzia: “Ero molto vivace, da bambina picchiavo i maschietti”. Infine, impossibile tralasciare Tiberio Timperi, suo nuovo partner a La Vita in Diretta, col quale c’è stato più di un battibecco all’inizio. Ma poi la pace è “scoppiata in diretta tv” con tanto di bacio appassionato sulla bocca.