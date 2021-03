Francesca Fialdini chi è: Canzone segreta, Raoul Bova, età, fidanzato, marito, figli, vita privata, carriera della conduttrice televisiva. La Fialdini, così come Bova, sarà tra gli ospiti della puntata del 26 marzo 2021 della Canzone segreta.

Ma cos’è Canzone segreta? E’ un programma televisivo della Rai condotto da Serena Rossi dove i partecipanti rivivono vecchi momenti della loro vita tramite l’ascolto di canzoni per loro significative.

La Fialdini, che sarà tra gli ospiti della puntata odierna della Canzone segreta con Bova, è nata l’ 11 ottobre 1979 (età 41 anni) a Massa. E’ alta 170 cm e ha studiato presso la Sapienza Università di Roma.

La Fialdini non ha figli e dovrebbe essere fidanzata da alcuni anni con un uomo di cui non si conosce l’identità. Ma non è da escludere che sia tornata single perché non fa sapere praticamente nulla sulla sua vita privata.

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. L’abbiamo apprezzata in moltissime trasmissioni radiofoniche e televisive. Riportiamo di seguito, il suo percorso nel mondo della radio: