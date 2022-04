Francesca Fialdini, chi è, dove e quando è nata, età, marito, figli, fratello, vita privata

Francesca Fialdini è tra gli ospiti di Domenica In oggi, 3 aprile. Ma chi è Francesca Fialdini? Cosa conosciamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quanto è nata, età: la biografia di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. E’ nata a Massa, in provincia di Massa Carrara, l’11 ottobre del 1979, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha dunque 42 anni.

Dopo la laurea in Scienze della comunicazione alla Sapienza di Roma, Fialdini lavora in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004.

Dal 2005 al settembre 2013 lavora come inviata e conduttrice del notiziario presente all’interno del programma A sua immagine, in onda su Rai 1.

Dal 2008 al 2012 conduce Videozine, rubrica di cinema e serie TV su Fox.

Dal gennaio 2010 presenta la trasmissione di cultura letteraria Cultbook – Storie su Rai 2, mentre dal luglio dello stesso anno conduce insieme a Roberto Zampa Un’estate fa su Rai Radio 1.

Nel luglio 2012 presenta il Premio Strega con Luca Salerno su Rai 1 e dal gennaio 2013 affianca Fabio Volo nella conduzione delle ultime 8 puntate di Volo in diretta su Rai 3.

L’approdo a Unomattina

Dall’ottobre 2013 conduce con Tiberio Timperi Unomattina in famiglia su Rai 1. Nella stagione successiva approda a Unomattina, che conduce al fianco di Franco Di Mare per tre stagioni consecutive.

Dal 2016 al 2018, insieme ad Alberto Matano, conduce da Sorrento tre edizioni del Premio Biagio Agnes.

Nel novembre 2016 pubblica il romanzo Il sogno di un venditore di accendini per l’editrice Città Nuova.

Nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 conduce La vita in diretta, prima al fianco di Marco Liorni e poi di Tiberio Timperi.

A maggio 2020 conduce in seconda serata su Rai 3 Fame d’amore, programma in quattro puntate che segue le vicende di un gruppo di ragazzi con disturbi alimentari e il loro percorso di cura all’interno di una comunità. Diverse le conduzioni dello Zecchino d’Oro nel corso degli anni.

Marito, figli, fratello: la vita privata di Francesca Fialdini

Non si sa se Francesca Fialdini abbia un compagno oppure no. In passato si è definita “molto innamorata” del suo fidanzato, di cui però non è stata resa nota l’identità, anche se qualcuno scrive si tratti dell’odontoiatra di Lecco Milo Brunetti.

Della conduttrice, che non ha figli, si sa però che ha un fratello di nome Niccolò che fa il commercialista.