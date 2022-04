Francesca Fialdini chi è, età, dove e quando è nata, altezza, peso, fidanzato, marito, figli, madre, Instagram. Nata giornalista, ora è una delle conduttrici di punta della Rai. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, laurea, la biografia di Francesca Fialdini?

Francesca Fialdini è nata l’11 ottobre 1979 a Massa. Attualmente ha dunque 42 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia. E’ alta 170 centimetri. Il suo peso forma è stimato attorno ai 55 chili circa.

Dopo la laurea in Scienze della comunicazione alla Sapienza di Roma, Fialdini lavora in radio come collaboratrice per la redazione esteri e come conduttrice del notiziario di Radio Vaticana nel 2004.

Dal 2005 al settembre 2013 lavora come inviata e conduttrice del notiziario presente all’interno del programma A sua immagine, in onda su Rai 1.

Dal 2008 al 2012 conduce Videozine, rubrica di cinema e serie TV su Fox.

Dal gennaio 2010 presenta la trasmissione di cultura letteraria Cultbook – Storie su Rai 2, mentre dal luglio dello stesso anno conduce insieme a Roberto Zampa Un’estate fa su Rai Radio 1.

Nel luglio 2012 presenta il Premio Strega con Luca Salerno su Rai 1 e dal gennaio 2013 affianca Fabio Volo nella conduzione delle ultime 8 puntate di Volo in diretta su Rai 3.

Fidanzato, marito, figli, fratello Niccolò, mamma Ivana, Instagram, la vita privata di Francesca Fialdini

La Fialdini non ha figli e dovrebbe essere fidanzata da alcuni anni con un uomo di cui non si conosce l’identità. Ma non è da escludere che sia tornata single perché non fa sapere praticamente nulla sulla sua vita privata. In passato si è definita “molto innamorata” del suo fidanzato, di cui però non è stata resa nota l’identità, anche se qualcuno scrive si tratti dell’odontoiatra di Lecco Milo Brunetti. Lei stessa ha detto che il suo fidanzato non fa il giornalista e che in futuro non le dispiacerebbe avere figli.

Francesca ha un fratello di nome Niccolò. Di lui si sa che fa il commercialista. E’ stato proprio la sorella a mostrarlo al pubblico, quando gli fece gli auguri su Instagram. Eravamo in pieno lockdown e la conduttrice scrisse: P”… È la prima volta che manco a un suo compleanno. Fin da piccolo, quando gli chiedo un bacio mi porge la guancia! Perché a lui, i baci piace prenderli…”.

Francesca è molto legata alla sua mamma, Ivana Bertonelli: si tratta di un funzionario pubblico presso un ente locale.

La pagina ufficiale su Instagram della Fialdini conta numerosi follower.

Francesca Fialdini. malattia e Coronavirus

Anche la Fialdini ha avuto il Coronavirus. Lo ha scoperto durante i controlli di routine a cui lei e i suoi colleghi si sottopongono. Durante il periodo in cui è rimasta a casa, nello studio di A noi a ruota libera è andato Nek. Francesca era comunque collegata da casa.