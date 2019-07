ROMA – Francesca Fialdini condurrà A ruota libera dopo due anni passati a La Vita In Diretta. Il nuovo programma che la vedrà protagonista sarà sempre su Rai Uno. Lo show andrà in onda a partire da domenica 15 settembre, nello spazio che fu di Cristina Parodi. A svelare in anticipo il titolo della trasmissione è stato il Secolo XIX, mentre i dettagli sono stati descritti da Blogo.

“Francesca sarà la padrona di casa di un programma che racconterà storie di vita quotidiana – scrive il sito – fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione”, anticipando gli argomenti che si andranno a toccare nella trasmissione. “Storie di persone famose ma non solo, anche della gente comune”. Blogo fa anche sapere che ci sarà particolare riguardo al genere femminile, all’amore e alle buone notizie. (fonte BLOGO)