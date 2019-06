Francesca Fialdini, dopo la Vita in Diretta doppia beffa: chi le soffia Uno Mattina?

ROMA – Non c’è pace per Francesca Fialdini, già destinata a perdere la conduzione della Vita in Diretta, nonostante gli ottimi risultati di share. Al suo posto, come è noto, nella prossima stagione dovrebbe arrivare Lorella Cuccarini. Ma per la Fialdini sembravano essersi riaperte le porte di Uno Mattina, programma già condotto per tre stagioni al fianco di Franco di Mare.

Sembravano, tempo imperfetto, perché non è detto che la cosa vada in porto. Attualmente alla guida dell’edizione estiva del programma c’è un altro volto sovranista, Roberto Poletti, il biografo di Matteo Salvini ed ex direttore di Radio Padania, sul cui nome si è già tanto mormorato. A lui dovrebbe essere affidata anche la stagione invernale. Ignoto invece il volto femminile dell’autunno.

Secondo TvBlog, Francesca Fialdini dovrà vedersela con almeno un’altra competitor: lei è Liza Marzoli, giornalista in ascesa, attualmente al timone della Vita in Diretta Estate. Chi delle due la spunterà? (Fonte: TvBlog)