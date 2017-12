ROMA – Marco Liorni riprende Francesca Fialdini a La Vita in diretta durante la puntata del 27 dicembre. Nell’anteprima della puntata si parlava di film, in particolare quello della principessa Sissi. E Liorni ha chiesto alla collega: “Te li ricordi? No?”. Secca la risposta della Fialdini: “No”. A quel punto, Liorni la ha infilzata: “Ah ecco, complimenti, bella spalla”.

Emanuele Fiocca racconta su La Nostra Tv:

Una Francesca Fialdini un po’ sotto tono quella di oggi, forse un po’ raffreddata. Niente lunghe vacanze quindi per la fortunata coppia del pomeriggio di Rai1, visto che La vita in diretta andrà in onda tutti i giorni in queste festività, con la sola interruzione di lunedì 1 gennaio, giorno di Capodanno.