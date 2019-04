Francesca Fialdini, addio a La Vita in Diretta? "L'anno prossimo..."

ROMA – “L’anno prossimo presento serate in piazza”. Ci sarà un cambio di conduzione a La Vita in Diretta? Secondo alcune indiscrezioni sembra che Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non verranno riconfermati nella prossima stagione televisiva. Secondo il sito TvBlog al momento in pole position ci sarebbero Massimo Giletti, come conduttore maschile, e Paola Ferrari o Lorella Cuccarini, come presenza femminile. Sarà così? Intanto l’attuale presentatrice del programma si è lasciata sfuggire una frase: “L’anno prossimo presento serate in piazza”.

Tiberio Timperi è subentrato a Marco Liorni mentre Francesca Fialdini, arrivata dopo Cristina Parodi, conduce La Vita in Diretta dal 2017. La giornalista toscana nell’ultima puntata ha detto una frase che potrebbe sembrare una frecciatina. In studio c’è un anziano ospite, vittima di una truffa da parte di una badante romena. Timperi esclama: “Però lei ( riferito a Francesca Fialdini) non si propone come badante eh!”. La Fialdini rivolgendosi al signore risponde: “Viene con me a presentare il prossimo anno le serate in piazza e poi viene Tiberio a cantare!”. (Fonte La Vita in Diretta).