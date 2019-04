Francesca Giuliano e Manila Gorio, lite sui social per Chando Erik Luna

ROMA – Ieri a Pomeriggio 5 Francesca Giuliano dava l’impressione di aver gettato acqua sul fuoco, per placare la polemica e l’ira della trans Manila Gorio in merito alle foto sospette che ritraggono la stessa Francesca Giuliano in atteggiamenti piuttosto intimi con Chando Erik Luna suo attuale compagno. Su Instagram, nelle ultime ore, c’è stato uno scambio di opinioni tra le due (ex) amiche che sembrano contendersi il bel modello spagnolo ex fidanzato dell’attrice Grecia Colmenares.

I profili di Francesca Giuliano e Manila Gorio contano complessivamente più di 400.000 followers, che si stanno appassionando a questa vicenda, per capire dove stia la verità: Francesca ha deciso finalmente di rinunciare alla recente confessata castità che dura da 2 anni? E proprio con il ragazzo (appena dichiarato pubblicamente a “Domenica Live”) di una sua amica, Manila Gorio, che l’aveva addirittura invitata al suo compleanno in Puglia?

Chando Erik Luna infatti, era stato fotografato in atteggiamenti piuttosto peccaminosi con la maggiorata più famosa d’Italia, la anni ’50 di “Avanti un altro” di Bonolis, Francesca Giuliano. Qualche settimana fa a ‘Domenica Live’ Chando e Manila Gorio avevano annunciato di stare insieme. Recentemente la modella curvy opinionista della D’Urso, Francesca Giuliano, aveva dichiarato di non aver rapporti da 2 anni, perché non si fida più degli uomini: che Chando Erik Luna le abbia fatto cambiare idea? Pare di sì e dopo il triangolo che ha coinvolto tempo fa la Giuliano con Mariano Catanzaro ed Emanuela Tittocchia, tutto fa pensare che se ne stia creando uno nuovo. (fonte UFFICIO STAMPA SAMIGO)