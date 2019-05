Francesca Giuliano e Manila Gorio, rissa in strada dopo Pomeriggio 5

ROMA – Dopo aver animatamente discusso da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la maggiorata Francesca Giuliano e la trans Manila Gorio hanno proseguito la rissa in strada a Roma. In questi ultimi giorni si erano promesse battaglia virtualmente su Instagram, poi c’è stato il faccia a faccia televisivo a Pomeriggio 5 che non ha fatto altro che acuire l’ostilità, infine sono venute alle mani. Il motivo? Il presunto tradimento avvenuto alle spalle di Manila, tra la Giuliano e Chando Erik Luna. Infedeltà (o presunta tale) documentata da foto che hanno fatto il giro del web e delle riviste, immagini ritraenti Chando e Francesca in atteggiamenti particolarmente affettuosi.

C’era già quindi forte tensione tra Francesca e Manila e in trasmissione dalla D’Urso gli animi si sono ulteriormente infiammati. La Gorio ha attaccato: “Dichiari ai giornali che sono 2 anni che sei casta e non fai sesso e ora ti vuoi prendere il mio ragazzo”, la Giuliano ha controbattuto: “Io lezioni di vita da te non me le prendo. Sei tu che hai rubato il fidanzato a Grecia. Io non rubo i fidanzati”. Pare poi che dopo la puntata le due si siano date appuntamento per un caffè, con l’intenzione di chiarire in privato la questione. Ma evidentemente l’intento non è andato a buon fine, perché Manila e Francesca si sono insultate, prese per il capelli e schiaffeggiate, gridando così forte da attirare l’attenzione di alcuni passanti che hanno assistito alla colluttazione (documentando l’accaduto), cercando a fatica di separarle e riuscendo poi ad allontanarle l’una dall’altra.

A questo punto diventa difficile capire se si tratti o meno di un triangolo amoroso (che la D’Urso definisce ironicamente “quadrilatero” facendo riferimento a Grecia Colmenares ex dell’uomo), per quanto comunque le effusioni tra Francesca Giuliano e Chando Erik Luna ci siano state inequivocabilmente. In merito a quei fatti la curvy Giuliano aveva dichiarato: “Siamo andati a prendere un gelato. Era gentile, mi ha riempita di complimenti. Non è stato facile tenerlo a bada, è latino, focoso, ma ho deciso di non seguirlo in albergo. Non è successo nulla tra di noi”, ma le aveva fatto subito da eco la risposta della trans Manila: “Per me le foto sono un chiaro segno di un tradimento celato. Francesca è un’amica e il fatto che non mi abbia parlato del loro incontro mi ha dato molto fastidio. Poi sono molto arrabbiata con Chando che mi sta bombardando di telefonate, ma per il momento non ho voglia di sentirlo”.

In tutta la vicenda non è certo esente da colpe Chando Erik Luna, che già aveva tradito Grecia Colmenares con Manila Gorio. Il modello spagnolo al momento non ha rilasciato dichiarazioni. Come è stato detto nel servizio a Pomeriggio 5: “Che Chando ci sia cascato di nuovo? Come finirà questo nuovo triangolo amoroso? Chando riuscirà a tenere a bada la sua passione latina o anche questa volta da un’amicizia nascerà una nuova storia d’amore?”. (fonte UFFICIO STAMPA SAMIGO)