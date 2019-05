Francesca Giuliano a Novella 2000: “Chando Luna? Ecco cosa è successo”

ROMA – A “Novella 2000” prosegue la lite tra la trans Manila Gorio e la maggiorata Francesca Giuliano per il modello Chando Erik Luna. Quest’ultimo in teoria, almeno in teoria, fidanzato con Manila Gorio. Tutto era iniziato quando Chando Luna e Francesca Giuliano erano stati paparazzati in atteggiamenti molto intimi.

“Sono rimasta spiazzata – dice Manila – Per me le foto sono un chiaro segno di un tradimento celato. Francesca è un’amica e il fatto che non mi abbia parlato del loro incontro mi ha dato molto fastidio. Poi sono molto arrabbiata con Chando che mi sta bombardando di telefonate, ma per il momento non ho voglia di sentirlo”.

“L’ho conosciuto alla trasmissione di Manila ‘Privè’ – si difende la Giuliano – Siamo andati a prendere un gelato. Era gentile, mi ha riempita di complimenti… Non è stato facile tenerlo a bada, è latino, focoso, ma ho deciso di non seguirlo in albergo. Non è successo nulla tra di noi”. Fonte: Novella 2000.